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Романцев: Слишкович поменял в "Спартаке" больше половины тех, кто начинал матч с "Локомотивом" и угадал

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Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал победы "красно-белых" в двух дерби подряд - над "Локомотивом" и "Динамо".
Фото: "СЭ"
"В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече. Видимо, сейчас многое изменилось. А вот Слишкович, который поменял в "Спартаке" больше половины тех, кто начинал победный матч с "Локомотивом", с составом угадал. И победил. В этом матче "Спартак" оказался сильнее соперника во всех компонентах", - заявил Романцев "СЭ".

Московский "Спартак" переиграл "Динамо" в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Два безответных мяча в ворота "бело-голубых" забили полузащитник Михаил Игнатов и форвард Александр Соболев. Победа позволила "красно-белым" пробиться финал Пути регионов, где подопечные Владимира Слишковича встретятся с победителем пары "Ростов" - "Балтика".

Несколькими днями ранее "Спартак" победил в матче РПЛ против "Локомотива" (3:2). Дерби проходило в рамках 26-го тура. Победный мяч записал на свой счет защитник Даниил Хлусевич.

Владимир Слишкович Олег Романцев Спартак Динамо Локомотив
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