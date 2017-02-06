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Тимур Лепсая стал генеральным директором "Балтики"

Генеральным директором "Балтики" стал Тимур Лепсая. Такое решение было принято в понедельник на заседании совета директоров клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

"По итогам выступления "Балтики" в Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 советом директоров были приняты кадровые решения по укреплению руководящего и игрового состава. На совещании согласована кандидатура Тимура Лепсая на пост генерального директора клуба", - говорится в сообщении.

"Главная задача, поставленная перед командой - сохранить прописку в ФНЛ. Цель непростая, но поскольку правительство во главе с Антоном Алихановым проявляет огромный интерес и деятельное участие в судьбе клуба, мы приложим максимум усилий и сделаем все, чтобы калининградцы не остались без большого футбола", - отметил Лепсая.
Теги: Балтика
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