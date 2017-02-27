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ВТБ вложит в "Динамо" 1,5 млрд руб в ближайшие 3 года

Банк ВТБ планирует направлять три миллиарда рублей на хоккейный и футбольный клубы "Динамо" (Москва) в ближайшие три года, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы взяли обязательства о том, что мы финансируем базово на три миллиарда рублей в год на ближайшие три года пополам - хоккейному и футбольному клубам "Динамо". Может быть, мы добавим на хоккей в этом году миллионов 300", - цитирует Костина ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 17:24
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6
(3)
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
С если по три лярда по пополам и на три умножить, то это 4,5 лярда за три года


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: corone`r
помнится клуб за рубль продавался,где логика ?

Логика в том, что такое Д никто содержать не хочет.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (1)
online

500 млн. В год.Не густо.
Регистрация: 11.08.2008
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:58) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и хорошо. Сильным клубом больше будет.
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: corone`r (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
помнится клуб за рубль продавался,где логика ?


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
№1 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 17:47) #
  • +2
  •  (2)

ВТБ ВЛОЖИТ В "ДИНАМО" НА 1,5 МЛРД РУБ В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА

На 1,5 млрд. больше, меньше?
Регистрация: 27.01.2009
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