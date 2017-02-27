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ВТБ вложит в "Динамо" 1,5 млрд руб в ближайшие 3 года
Банк ВТБ планирует направлять три миллиарда рублей на хоккейный и футбольный клубы "Динамо" (Москва) в ближайшие три года, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы взяли обязательства о том, что мы финансируем базово на три миллиарда рублей в год на ближайшие три года пополам - хоккейному и футбольному клубам "Динамо". Может быть, мы добавим на хоккей в этом году миллионов 300", - цитирует Костина ТАСС.
"Мы взяли обязательства о том, что мы финансируем базово на три миллиарда рублей в год на ближайшие три года пополам - хоккейному и футбольному клубам "Динамо". Может быть, мы добавим на хоккей в этом году миллионов 300", - цитирует Костина ТАСС.
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