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Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" не позволил "Тюмени" развернуться
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев после матча 28-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:0) отметил, что команда отдельно разбирала игру нападающего Хасана Мамтова.
– Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как "Тюмень" играющая команда, которая знает, как играть, и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться.
– Готовили ли вы какие-то контраргументы против лидера гонки бомбардиров ФНЛ Хасана Мамтова?
– Конечно. Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры. В "Тюмени" есть еще ряд квалифицированных игроков, которые очень хорошо между собой взаимодействуют. Нам сегодня было очень непросто, но тем ценнее эта победа.
ФНЛ
– Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как "Тюмень" играющая команда, которая знает, как играть, и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться.
– Готовили ли вы какие-то контраргументы против лидера гонки бомбардиров ФНЛ Хасана Мамтова?
– Конечно. Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры. В "Тюмени" есть еще ряд квалифицированных игроков, которые очень хорошо между собой взаимодействуют. Нам сегодня было очень непросто, но тем ценнее эта победа.
ФНЛ
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