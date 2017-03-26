Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровск" не позволил "Тюмени" развернуться

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев после матча 28-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:0) отметил, что команда отдельно разбирала игру нападающего Хасана Мамтова.– Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как "Тюмень" играющая команда, которая знает, как играть, и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться.– Конечно. Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры. В "Тюмени" есть еще ряд квалифицированных игроков, которые очень хорошо между собой взаимодействуют. Нам сегодня было очень непросто, но тем ценнее эта победа.