Защитник ЦСКА не намерен покидать клуб, несмотря на интерес из Бразилии - источник

По данным источника, центральный защитник ЦСКА Жоао Виктор не намерен уходить из клуба, несмотря на интерес из Бразилии. Сообщается, что игрок мотивирован продолжать выступать за московскую команду.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что игрок интересен "Сантосу", "Гремио", а также ряду других клубов.
Жоао Виктор присоединился к ЦСКА минувшим летом и подписал четырехлетний контракт. В составе "армейцев" 27-летний бразилец провел 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтые карточки.
Источник: "СЭ"
Фото: ПФК ЦСКА