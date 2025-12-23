Матчи Скрыть

Защитник ЦСКА не намерен покидать клуб, несмотря на интерес из Бразилии - источник

Бразильский игрок не планирует возвращаться на родину.
Фото: ПФК ЦСКА
По данным источника, центральный защитник ЦСКА Жоао Виктор не намерен уходить из клуба, несмотря на интерес из Бразилии. Сообщается, что игрок мотивирован продолжать выступать за московскую команду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что игрок интересен "Сантосу", "Гремио", а также ряду других клубов.

Жоао Виктор присоединился к ЦСКА минувшим летом и подписал четырехлетний контракт. В составе "армейцев" 27-летний бразилец провел 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтые карточки.

Источник: "СЭ"

