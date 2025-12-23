По данным источника, в махачкалинском "Динамо" приняли принципиальное решение о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера команды. Сообщается, что стороны согласовывают последние детали контракта, а "Динамо" и "Черноморец" уже договорились о сумме отступных за тренера.
Ранее в СМИ появлялась информация, что новороссийский клуб получит компенсацию в размере зарплаты Евсеева за оставшиеся полгода договора, что составляет около 3 млн рублей.
Евсеев возглавил "Черноморец" 5 сентября 2025 года, подписав контракт до конца сезона. Под его руководством команда из Новороссийска провела 15 матчей в Первой лиге и Кубке России, одержала 7 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Евсеев возглавит махачкалинское "Динамо"
Дагестанский клуб определился с новым главным тренером.
Фото: ФК "Черноморец"