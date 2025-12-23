По информации источника, ПАОК готовит предложение "Зениту" о покупке Вани Дркушича. Петербургский клуб хочет получить 10 миллионов евро за футболиста.
Словенский игрок выступает в составе сине-бело-голубых с августа 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за "Зенит" 20 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с Дркушичем действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Игрок "Зенита" может перейти в греческий ПАОК
Фото: ФК "Зенит"