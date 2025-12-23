Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
23:00
Кристал ПэласНе начат

Игрок "Зенита" может перейти в греческий ПАОК

Футболист "Зенита" может перейти в греческий ПАОК.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, ПАОК готовит предложение "Зениту" о покупке Вани Дркушича. Петербургский клуб хочет получить 10 миллионов евро за футболиста.

Словенский игрок выступает в составе сине-бело-голубых с августа 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за "Зенит" 20 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с Дркушичем действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится