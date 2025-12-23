"Зачем мне этот паспорт? Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США", - сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале Nobel.
Напомним, у бывшего футболиста московского "Локомотива" Наира Тикнизяна также есть гражданство Армении, России и Сербии.
Тикнизян перебрался в минувшее летнее трансферное окно в "Црвену Звезду". За сербскую команду крайний защитник провел 25 матчей и отличился двумя голевыми передачами.
Тикнизян: у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США
Фото: ФК "Локомотив"