В Испании исключили возможность назначения Карседо в "Спартак"

Шеф-редактор испанского издания Marca Хуан Кастро отреагировал на информацию о вероятном назначении в "Спартак" главного тренера "Пафоса" Хуана Карседо.
"Это невозможно. Очевидно, что Карседо классный тренер, но он сейчас в "Пафосе", а "Пафос" продолжает борьбу в Лиге чемпионов", - цитирует Кастро "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Спартака" одобрило кандидатуру Хуана Карседо на пост главного тренера команды. Также сообщалось, что отступные за наставника кипрского "Пафоса", прописанные в его контракте, составляют 600 тысяч евро.

После 6 сыгранных туров общего этапа Лиги чемпионов команда Карседо набрала 6 очков и занимает 26 место. Следующим соперником "Пафоса" на турнире станет лондонский "Челси".

