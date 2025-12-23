"Это невозможно. Очевидно, что Карседо классный тренер, но он сейчас в "Пафосе", а "Пафос" продолжает борьбу в Лиге чемпионов", - цитирует Кастро "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Спартака" одобрило кандидатуру Хуана Карседо на пост главного тренера команды. Также сообщалось, что отступные за наставника кипрского "Пафоса", прописанные в его контракте, составляют 600 тысяч евро.
После 6 сыгранных туров общего этапа Лиги чемпионов команда Карседо набрала 6 очков и занимает 26 место. Следующим соперником "Пафоса" на турнире станет лондонский "Челси".
В Испании исключили возможность назначения Карседо в "Спартак"
Шеф-редактор испанского издания Marca Хуан Кастро отреагировал на информацию о вероятном назначении в "Спартак" главного тренера "Пафоса" Хуана Карседо.
Фото: Global Look Press