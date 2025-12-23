Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру Карседо на пост главного тренера - источник

По информации источника, тренер возглавит "Спартак", если клуб договорится с "Пафосом" о переходе специалиста.
Хуан Карлос Карседо является главным тренером кипрской команды с начала июля 2023 года. В текущем сезоне под его руководством "Пафос" провел 27 матчей, одержал 16 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца мая 2026 года.
В 2012 году Карседо занимал должность ассистента тренера в московском "Спартаке".
Источник: "Чемпионат"
