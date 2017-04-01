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"Тамбов" не проводил тренировку на "Арене-Химки" накануне игры с "Динамо"
"Тамбов" накануне игры с "Динамо" не проводил тренировку на поле стадиона "Арена-Химки", чтобы поберечь газон, рассказал главный тренер тамбовского клуба Андрей Талалаев.
"Сложно комментировать проигрыш со счетом 0:3. Я поблагодарил команду за второй тайм, он был неплохой, а первый спишем на плохое поле, вчера на нем не проводили тренировку. Также возьму вину за первый тайм на себя, мы выпустили не совсем здорового Трусевича, Пояркова не хватало, нам нужен был "разрушитель" в середине. Меня расстроило, что не смогли забить, хотя были моменты - реализация хромает", - цитирует Талалаева ТАСС.
"Сложно комментировать проигрыш со счетом 0:3. Я поблагодарил команду за второй тайм, он был неплохой, а первый спишем на плохое поле, вчера на нем не проводили тренировку. Также возьму вину за первый тайм на себя, мы выпустили не совсем здорового Трусевича, Пояркова не хватало, нам нужен был "разрушитель" в середине. Меня расстроило, что не смогли забить, хотя были моменты - реализация хромает", - цитирует Талалаева ТАСС.
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