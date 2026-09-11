Заболотный рассказал о реакции фанатов на переходы в ЦСКА и "Спартак"

- Если честно, ожидал большего, ха-ха. Из "Зенита" в ЦСКА - ещё более-менее, ладно. Но напрямую я ни разу не переходил - всё время через другие команды. Ожидал, что жёстко будут хейтить после перехода в "Спартак". Но я всегда понимал, что карьера футболиста непредсказуемая и могу оказаться в любом клубе.
Когда мне задавали провокационные вопросы, я ни один клуб не засирал, не говорил про него неуважительно. Я уважаю все клубы, - цитирует Заболотного "Чемпионат".
Заболотный защищал цвета "Зенита" в 2018-2019 годах, затем выступал за "Сочи", а с 2021 по 2024 год играл за ЦСКА. После сезона в "Химках" нападающий летом 2025 года присоединился к "Спартаку", который покинул в июне 2026-го после окончания контракта.