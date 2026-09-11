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"Спартак" заплатит ушедшему из клуба игроку 35 млн рублей - источник

Московский "Спартак" заплатил Даниилу Хлусевичу компенсацию после прекращения сотрудничества.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет Metaratings.ru, защитник получил от клуба сумму, соответствующую трём месячным окладам - это примерно 345 тысяч евро. Изначально представители футболиста рассчитывали получить 1,2 миллиона евро за оставшийся срок соглашения, однако по итогам переговоров стороны договорились о значительно меньшей компенсации. Годовой доход Хлусевича в "Спартаке" составлял около 1,5 миллиона евро.

О расставании с 25-летним игроком красно-белые объявили 10 сентября. Всего в составе "Спартака" футболист принял участие в 110 встречах, записав на свой счёт шесть мячей и 12 голевых передач.

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