Как пишет Metaratings.ru, защитник получил от клуба сумму, соответствующую трём месячным окладам - это примерно 345 тысяч евро. Изначально представители футболиста рассчитывали получить 1,2 миллиона евро за оставшийся срок соглашения, однако по итогам переговоров стороны договорились о значительно меньшей компенсации. Годовой доход Хлусевича в "Спартаке" составлял около 1,5 миллиона евро.
О расставании с 25-летним игроком красно-белые объявили 10 сентября. Всего в составе "Спартака" футболист принял участие в 110 встречах, записав на свой счёт шесть мячей и 12 голевых передач.
"Спартак" заплатит ушедшему из клуба игроку 35 млн рублей - источник
Московский "Спартак" заплатил Даниилу Хлусевичу компенсацию после прекращения сотрудничества.
Фото: ФК "Спартак"