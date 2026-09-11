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Мостовой прокомментировал решение Головина остаться в "Монако"

Александр Мостовой считает правильным решение Александра Головина продолжить выступления за "Монако".
Фото: Getty Images
Бывший игрок сборной России также усомнился в необходимости такого приобретения для "Спартака".

- Головин уже 8 лет играет во Франции. Он там прекрасно живет. Зачем ему ехать сюда? Правильно сделал, что остался. "Спартаку" тоже не было смысла платить 20 миллионов. У них есть скамейка, - приводит слова эксперта "СЭ".

В составе монегасков 30-летний россиянин находится с 2018 года, когда покинул ЦСКА. Соглашение хавбека действует ещё три сезона - до лета 2029-го. Возможность его переезда в "Спартак" обсуждалась в СМИ незадолго до закрытия трансферного окна, однако Головин решил не менять команду как минимум до зимы.

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