В тульском "Арсенале" отреагировали на информацию о возможном назначении Аленичева

- Могу только сказать, что есть ряд кандидатур, которые сейчас обсуждаются. Не буду открывать никаких секретов, потому что сейчас идёт период переговоров. Давайте не будем забегать вперёд. Думаю, в понедельник-вторник мы всё уже спокойно объявим, - приводит слова Гриньковского "Матч ТВ".
Без главного тренера туляки остались после отставки Дмитрия Гунько. Аленичев знаком с клубом по работе в 2011-2015 годах, а затем тренировал "Спартак" и "Енисей". Сейчас "Арсенал" с 12 очками находится на 10-й позиции Первой лиги по итогам десяти туров.