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В тульском "Арсенале" отреагировали на информацию о возможном назначении Аленичева

Генеральный директор "Арсенала" Валерий Гриньковский сообщил, что тульский клуб пока выбирает специалиста, который возглавит команду.
Фото: ФК "Спартак"
Среди возможных претендентов СМИ называют Дмитрия Аленичева.

- Могу только сказать, что есть ряд кандидатур, которые сейчас обсуждаются. Не буду открывать никаких секретов, потому что сейчас идёт период переговоров. Давайте не будем забегать вперёд. Думаю, в понедельник-вторник мы всё уже спокойно объявим, - приводит слова Гриньковского "Матч ТВ".

Без главного тренера туляки остались после отставки Дмитрия Гунько. Аленичев знаком с клубом по работе в 2011-2015 годах, а затем тренировал "Спартак" и "Енисей". Сейчас "Арсенал" с 12 очками находится на 10-й позиции Первой лиги по итогам десяти туров.

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