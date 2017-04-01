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Владислав Радимов: играют Москва и Питер, а судья прилетает из Владивостока

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подвел итоги матча 29-го тура ФНЛ со "Спартаком-2".

"Когда соперник забивает быстрый гол, то это всегда тяжело. Мы допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход матча. Надо отдать должное "Спартаку", в первом тайме он нас полностью переиграл. Почему заменил левого защитника на 17-й минуте? Нам оттуда гол забили и ещё два могли. Вдобавок он жёлтую карточку заработал. Заменили от греха подальше, чтобы красную не получил.

Должен ли был судья удалять Мелкадзе в первом тайме? Слушайте, когда между собой играют Москва и Петербург, а судья прилетает из Владивостока, то это комично. Думаю, там было удаление за удар по лицу. Либо ты ничего не давай, либо красную", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Зенит-2 Спартак-2
Сегодня, 20:19
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(3)
№20 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мэк
Цитата: RoboGeo
имбицил

да вы все такие...
Цитата: RoboGeo
батя вдрочнул

на тебя не попал...?
Цитата: RoboGeo
герой витруальный

ну ты на улицу то выходи иногда....

батя бы твой лучше вдрочнул, чтобы ты не родился, даже до этого не допер... ты по ходу еще тупее чем я думал, до идиота не дотягиваешь.
Регистрация: 31.05.2016
№19 Написал: Мэк (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: RoboGeo
имбицил

да вы все такие...
Цитата: RoboGeo
батя вдрочнул

на тебя не попал...?
Цитата: RoboGeo
герой витруальный

ну ты на улицу то выходи иногда....
Регистрация: 1.04.2017
№18 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
а чего там было, кто смотрел?


Да игровой момент был, никакого умысла.
Если бы Бабурин не прилетел защищать Костю от гориллы Мелкадзе,( relaxed ) ничего бы и не было.
А так - раздули...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№17 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мэк
RoboGeo,
П.Н.Х.... плечевая чухонская грязнуля... я сказал... значит так и есть... и ниибет....

Мэк,
имбицил, лучше бы твой батя вдрочнул, герой витруальный
Регистрация: 31.05.2016
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Как заи эти питерские з*****уже своим нытьём по судьям. Все, от мала до мелкого, а крупного там нет, кроме Охта-цетра, плачут, ноют и сопли свои мотают. Мерзость то какая..


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: Мэк (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (6)
online

RoboGeo,
П.Н.Х.... плечевая чухонская грязнуля... я сказал... значит так и есть... и ниибет....
Регистрация: 1.04.2017
№14 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:58) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мэк
ущемлённая недостолица....недоевропа....

историю почитай, НЕДОучка, Россию уважать начали в НЕДОЕвропе именно со времен Петра 1, как раз и НЕДОстолицу перенесли и сделали столицей от оканья и аканья подальше. Ущемленный, так по ходу это ты, знаниями, кидаешься общими фразами, А НЕДОЕвропа - это каждое выступление НЕДОкоманды Спортаг в международных соревнованиях.
Регистрация: 31.05.2016
№13 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 20:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
А в чем комичность? Уже нашли самого дальнего от москвы судью. Все равно не годится. Клоун- это б.... сарагосская.
Регистрация: 19.10.2008
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Подтверждение того , что цыганский плач - заразен .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)

помнится наш физиотерапевт тоже приложился smiley
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Общение с мистером бесследно не проходит.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (5)

Владик, обтекай и молчи лучше.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (1)

а чего там было, кто смотрел?
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (7)

Владик, тебе ли плакать....))
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 20:26) #
  • +4
  •  (10)

это уже патология.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№5 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:25) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
У тренеров бомжей в контракте написано ныть на судью?
Регистрация: 30.07.2014
№4 Написал: Мэк (Сегодня, 20:25) #
  • +3
  •  (11)
online

ущемлённая недостолица....недоевропа....
Регистрация: 1.04.2017
№3 Написал: vlees. (Сегодня, 20:23) #
  • +8
  •  (12)
online

зенит должен судить только продажный судья из питера,ну или Генка Орлов relieved
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:22) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
какое же гавно тренирует в зените,то цыган ноет чтобы из Москвы не присылали судей,теперь и Владивосток попал в черный список Буланова smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:22) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
И тут судьи виноваты...
Регистрация: 1.12.2014
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