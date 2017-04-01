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Владислав Радимов: играют Москва и Питер, а судья прилетает из Владивостока
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подвел итоги матча 29-го тура ФНЛ со "Спартаком-2".
"Когда соперник забивает быстрый гол, то это всегда тяжело. Мы допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход матча. Надо отдать должное "Спартаку", в первом тайме он нас полностью переиграл. Почему заменил левого защитника на 17-й минуте? Нам оттуда гол забили и ещё два могли. Вдобавок он жёлтую карточку заработал. Заменили от греха подальше, чтобы красную не получил.
Должен ли был судья удалять Мелкадзе в первом тайме? Слушайте, когда между собой играют Москва и Петербург, а судья прилетает из Владивостока, то это комично. Думаю, там было удаление за удар по лицу. Либо ты ничего не давай, либо красную", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
"Когда соперник забивает быстрый гол, то это всегда тяжело. Мы допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход матча. Надо отдать должное "Спартаку", в первом тайме он нас полностью переиграл. Почему заменил левого защитника на 17-й минуте? Нам оттуда гол забили и ещё два могли. Вдобавок он жёлтую карточку заработал. Заменили от греха подальше, чтобы красную не получил.
Должен ли был судья удалять Мелкадзе в первом тайме? Слушайте, когда между собой играют Москва и Петербург, а судья прилетает из Владивостока, то это комично. Думаю, там было удаление за удар по лицу. Либо ты ничего не давай, либо красную", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
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