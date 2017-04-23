Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Факела" назвал беспределом судейство в матче с "Тюменью"

Президент воронежского клуба "Факел" Евгений Севергин раскритиковал судейство в матче 33-тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тюменью".

"Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел - другого слова и не подобрать!" - цитирует Севергина ТАСС.
Теги: Факел Тюмень
Сегодня, 23:16
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.