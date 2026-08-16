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Экс-президент "Спартака": арбитр хорошо помог "Зениту", чтобы только Семак не плакал

Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи "Спартака" с "Зенитом" в пятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший президент красно-белых считает, что этот матч позволит лучше понять реальные возможности московской команды.

Червиченко также затронул тему судейства. По его мнению, в игре с "Зенитом" спартаковцам не стоит рассчитывать на решения арбитров в свою пользу.

- Вот мы и посмотрим, что из себя представляет "Спартак". Там вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность судей. Тем более, Семак начал плакаться, что их, бедных, судьи обижают. И сегодня арбитр хорошо помог "Зениту" в матче с "Динамо", чтобы только Семак не плакал. Пенальти придумал, - цитирует эксперта "Евро-Футбол.Ру".

"Зенит" обыграл "Динамо" со счётом 3:0. "Спартак" в своём матче обыграл "Балтику" со счётом 2:1.

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