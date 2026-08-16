Экс-президент "Спартака": арбитр хорошо помог "Зениту", чтобы только Семак не плакал

Червиченко также затронул тему судейства. По его мнению, в игре с "Зенитом" спартаковцам не стоит рассчитывать на решения арбитров в свою пользу.
- Вот мы и посмотрим, что из себя представляет "Спартак". Там вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность судей. Тем более, Семак начал плакаться, что их, бедных, судьи обижают. И сегодня арбитр хорошо помог "Зениту" в матче с "Динамо", чтобы только Семак не плакал. Пенальти придумал, - цитирует эксперта "Евро-Футбол.Ру".
"Зенит" обыграл "Динамо" со счётом 3:0. "Спартак" в своём матче обыграл "Балтику" со счётом 2:1.