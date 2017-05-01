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Руслан Корян: в отставке Гордеева виноваты игроки, но за результат отвечает тренер

Нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян прокомментировал отставку с поста главного тренера команды Андрея Гордеева.

"Решение Попечительского совета клуба было и ожидаемым, и неожиданным. Результата нет. Хотя в этом больше вина футболистов, за него отвечает тренер. Не забиваем – вот главная проблема. Если бы знали, в чем причина, то исправили бы. Неприятно все это. При этом в коллективе все нормально – и во взаимоотношениях между ребятами, и с тренерами. Андрею Львовичу спасибо за сотрудничество: работать с ним было приятно. Но, может, произошедшие изменения как-то встряхнут команду. Отступать нам некуда: задача – третье место. Будем работать", - цитирует Коряна Sportbox.
Теги: Корян Гордеев СКА-Хабаровск
Вчера, 23:32
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