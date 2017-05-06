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Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов останется на своем посту по окончании чемпионата ФНЛ и будет возглавлять команду в ее первом сезоне в высшем дивизионе первенства страны, сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

В субботу в матче 35-го тура ФНЛ "Тосно" победил в гостях нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:0 и оформил путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Срок контракта Парфенова с "Тосно" истекает в конце этого сезона.

"Парфенов продолжит работу в "Тосно". У него контракт сейчас заканчивается, но будем обсуждать", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Парфенов Тосно
Сегодня, 20:09
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№1 Написал: XERX - (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дима молодец!!!так держать!!!
Регистрация: 23.05.2009
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