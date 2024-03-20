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Ленинградец - Арсенал Тула. 23 марта 2024 15:00

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Стадион: Рощино Арена
Рощино

            
 Первая лига

24 тур
   
        

        
        
        	

	




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Ленинградец Арсенал Тула Первая лига

     
        
        





        

            
                
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