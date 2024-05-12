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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 2 0 2
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
Нижний Новгород2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сокол
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ХимкиЗавершен
КАМАЗ
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
СельтаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Бетис
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
СассуолоЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
ТориноЗавершен
Ювентус
0 - 1 0 1
Салернитана2 тайм
Аталанта
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 6 0 6
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
Вольфсбург2 тайм
Бохум
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
22:00
ЛорьянНе начат
Ренн
22:00
ЛансНе начат
Монпелье
22:00
МонакоНе начат
Нант
22:00
ЛилльНе начат
Страсбург
22:00
МетцНе начат
ПСЖ
22:00
ТулузаНе начат
Клермон
22:00
ЛионНе начат

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. 15 мая 2024 22:00

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 Чемпионат Англии

34 тур
   
        

        
        
        	

	




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Манчестер Юнайтед Ньюкасл Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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