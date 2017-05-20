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Андрей Тихонов: в Нижнекамске не уважают и не любят футбол

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов поделился мнением по поводу матча своей команды против "Нефтехимика" (2:0).

"Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, чего не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом, – передает его слова официальный сайт ФНЛ. – В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды, и то, что на них происходит, нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит".
Теги: Тихонов Енисей
Сегодня, 18:35
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 19:16) #
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В Нижнекамске уважают и любят хоккей


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