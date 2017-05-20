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21:54
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
19:33
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
18:22
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Андрей Тихонов: в Нижнекамске не уважают и не любят футбол
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов поделился мнением по поводу матча своей команды против "Нефтехимика" (2:0).
"Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, чего не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом, – передает его слова официальный сайт ФНЛ. – В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды, и то, что на них происходит, нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит".
"Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, чего не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом, – передает его слова официальный сайт ФНЛ. – В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды, и то, что на них происходит, нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит".
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