Андрей Тихонов: в Нижнекамске не уважают и не любят футбол

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов поделился мнением по поводу матча своей команды против "Нефтехимика" (2:0)."Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, чего не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом, – передает его слова официальный сайт ФНЛ. – В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды, и то, что на них происходит, нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит".