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Сергей Кирьяков: во втором тайме должны были забивать "Енисею" второй гол

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков заявил, что для его команды еще ничего не потеряно после поражения от "Енисея" в первом стыковом матче за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18.

"Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом "Арсенала" не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счёт, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для "Арсенала". Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите ещё больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперёд", - цитирует Кирьякова официальный сайт "Арсенала".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула Енисей
Сегодня, 19:03
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Енисей в Туле устраивает ничья с любым счетом...и там есть кому забивать, тот же Малоян..красиво забил...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Все силы на Спартак потратили видать...
Регистрация: 6.11.2011
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