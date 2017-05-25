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Сергей Кирьяков: во втором тайме должны были забивать "Енисею" второй гол
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков заявил, что для его команды еще ничего не потеряно после поражения от "Енисея" в первом стыковом матче за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18.
"Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом "Арсенала" не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счёт, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для "Арсенала". Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите ещё больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперёд", - цитирует Кирьякова официальный сайт "Арсенала".
"Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом "Арсенала" не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счёт, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для "Арсенала". Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите ещё больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперёд", - цитирует Кирьякова официальный сайт "Арсенала".
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