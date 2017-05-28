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Генеральный директор "СКА-Хабаровска": не так уж страшно слетать в Хабаровск

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов прокомментировал выход команды в РФПЛ.

"Ребята бились, показали такой футбол. Наверное, это даже не чудо, а работа всего коллектива. Всем нужно сказать "спасибо". Вы знаете, я 10 лет проработал во Владивостоке. Да, ходили сначала разговоры, что команды не хотят к нам летать. А потом кто-то из известных футболистов, кажется, Сергей Семак или Руслан Аджинджал заявил, что самый лучший выезд – это Владивосток. Понимаете, не так уж страшно слетать в Хабаровск один раз за сезон. Я не вижу в этом проблемы. Мы тоже Россия. Не думаю, что коллеги из премьер-лиги болели против нас. Нет у меня такого ощущения", - цитирует Флегонтова "Спорт-Экспресс".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:15
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