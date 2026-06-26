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Ганский колдун пообещал снять санкции со сборной России

Ганский шаман Нана Кваку Бонсам заявил, что намерен попытаться помочь российскому футболу вернуться на международную арену.
Фото: РФС
По его словам, он готов использовать свои "духовные силы", чтобы добиться снятия отстранения со сборной России.

- Я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана - мы единое целое. Потому что Путин - это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию", - приводит слова Бонсама Odds.ru.

Ранее Бонсам утверждал, что "проклял" нападающего сборной Англии Гарри Кейна перед матчем чемпионата мира против Ганы. Встреча завершилась вничью 0:0, а после игры шаман заявил, что снял своё "проклятие" с английского форварда.

С 2022 года российские клубы и национальные команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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