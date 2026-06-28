Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
2 - 1 2 1
ГанаЗавершен
Панама
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Колумбия
0 - 0 0 0
ПортугалияЗавершен
ДР Конго
3 - 1 3 1
УзбекистанЗавершен
Иордания
0 - 2 0 2
Аргентина1 тайм
Алжир
0 - 1 0 1
Австрия1 тайм
ЮАР
22:00
КанадаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
НефтехимикНе начат

Генич - о Губерниеве: футбол отторгает таких

Константин Генич объяснил, почему не считает Дмитрия Губерниева человеком футбольной среды.
Фото: "Матч ТВ"
Во время беседы с Владиславом Радимовым комментатор оценил уровень знаний известного телеведущего о футболе.

- Футбол отторгает таких. У него "пятёрка" по футболу? По десятибалльной системе у Димы "пятёрка", - сказал Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале Радимова.

В ночь на 28 июня на чемпионате мира - 2026 завершится групповой этап. Игровую программу откроют встречи Хорватия - Гана и Панама - Англия, старт которых намечен на 00:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится