Генич - о Губерниеве: футбол отторгает таких

Константин Генич объяснил, почему не считает Дмитрия Губерниева человеком футбольной среды.



Фото: "Матч ТВ"

- Футбол отторгает таких. У него "пятёрка" по футболу? По десятибалльной системе у Димы "пятёрка", - сказал Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале Радимова.

Во время беседы с Владиславом Радимовым комментатор оценил уровень знаний известного телеведущего о футболе.В ночь на 28 июня на чемпионате мира - 2026 завершится групповой этап. Игровую программу откроют встречи Хорватия - Гана и Панама - Англия, старт которых намечен на 00:00 по московскому времени.