Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев: "Ротор" - самая играющая команда ФНЛ

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды над "Ротором" (1:0).

"Начну с комплимента в адрес "Ротора". За 11 туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, "Ротор" находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде", - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея".
Теги: Аленичев Енисей Ротор
Сегодня, 17:46
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Интеллигент Аленичев.При любом исходе говорит о положительных сторонах в игре соперника.Наверно это хорошо!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.