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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Аленичев: "Ротор" - самая играющая команда ФНЛ
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды над "Ротором" (1:0).
"Начну с комплимента в адрес "Ротора". За 11 туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, "Ротор" находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде", - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея".
"Начну с комплимента в адрес "Ротора". За 11 туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, "Ротор" находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде", - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея".
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