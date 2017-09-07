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Анатолий Давыдов: ожидали, что получится сложная игра

Наставник "Зенита-2" Анатолий Давыдов прокомментировал поражение от волгоградского "Ротора" (1:4) в гостевом матче 12-го тура ФНЛ.

"Ожидали, что получится сложная игра. И у нас, и у соперника дефицит в очках, поэтому старались ребят настроить — в первую очередь, чтобы была хорошая самоотдача. Пока опыта нашим игрокам не хватает. Не было игровой дисциплины в штрафной площади. Мы не считаем, что виноваты игроки, мы тоже дали маху после крупной домашней победы в предыдущем туре. По заменам и составу старались смотреть, кто получше будет, но может где-то и просчитали. Будем анализировать, разбираться. Поздравляю "Ротор" с победой. Хорошие условия для игры, поле — одно удовольствие", - цитирует Давыдова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Зенит-2 Ротор
Сегодня, 00:23
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