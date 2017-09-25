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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Кирсанов: главное - что мы берём очки
Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью своей команды в матче против питерского "Динамо" (1:1).
"Сегодня мы играли с одним из лидеров ФНЛ на победу. Велико было желание ребят победить, и временами это перерастало в излишнюю поспешность, где-то не хватило хладнокровия... Развитием игры, самоотверженностью и самоотдачей, с которой футболисты проводят последние матчи, я доволен. Главное - что мы берём очки, хотя, конечно, хотелось порадовать своих болельщиков победой. Поверьте, что ребята сделали всё, что могли и отдали большое количество сил, но негативно сказывались переизбыток желания и волнение, из-за которых не удалось победить", - цитирует Кирсанова пресс-служба ФНЛ.
"Сегодня мы играли с одним из лидеров ФНЛ на победу. Велико было желание ребят победить, и временами это перерастало в излишнюю поспешность, где-то не хватило хладнокровия... Развитием игры, самоотверженностью и самоотдачей, с которой футболисты проводят последние матчи, я доволен. Главное - что мы берём очки, хотя, конечно, хотелось порадовать своих болельщиков победой. Поверьте, что ребята сделали всё, что могли и отдали большое количество сил, но негативно сказывались переизбыток желания и волнение, из-за которых не удалось победить", - цитирует Кирсанова пресс-служба ФНЛ.
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