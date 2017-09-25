Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Кирсанов: главное - что мы берём очки

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью своей команды в матче против питерского "Динамо" (1:1).

"Сегодня мы играли с одним из лидеров ФНЛ на победу. Велико было желание ребят победить, и временами это перерастало в излишнюю поспешность, где-то не хватило хладнокровия... Развитием игры, самоотверженностью и самоотдачей, с которой футболисты проводят последние матчи, я доволен. Главное - что мы берём очки, хотя, конечно, хотелось порадовать своих болельщиков победой. Поверьте, что ребята сделали всё, что могли и отдали большое количество сил, но негативно сказывались переизбыток желания и волнение, из-за которых не удалось победить", - цитирует Кирсанова пресс-служба ФНЛ.
Теги: Сибирь Динамо СПБ
Сегодня, 01:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.