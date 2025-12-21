Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
0 - 1 0 1
Пиза1 тайм
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

"Оренбург" намерен подписать нападающего "Локомотива" — источник

"Оренбург" ведет переговоры с "Локомотивом" по трансферу нападающего Владислава Сарвели.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сарвели выступает за "Локомотив" с 2023 года. На данный момент в составе железнодорожников форвард провел 60 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 на счету Сарвели — 7 игр, один гол и один ассист за "Локо".

Контракт Владислава с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.

