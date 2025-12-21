"Оренбург" намерен подписать нападающего "Локомотива" — источник

Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сарвели выступает за "Локомотив" с 2023 года. На данный момент в составе железнодорожников форвард провел 60 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 на счету Сарвели — 7 игр, один гол и один ассист за "Локо".
Контракт Владислава с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.
Фото: ФК "Локомотив"