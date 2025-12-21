Пономарев рассказал, что думает о возможном обмене Дивеева на Лусиано

"Я не верю в такой обмен. Не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в "Зените". Питерцам, конечно, Дивеев пригодился бы: я там не вижу ни одного нормального центрального защитника. Понятно, что у Дивеева в игре много погрешностей, и ему еще над многими компонентами нужно работать. Но это неплохой защитник, который играет на четыре с минусом. Лусиано ни в коем случае не нужен ЦСКА", — сказал Пономарев в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
В первой части сезона 2025/2026 Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 игр, в которых забил 3 мяча. На счету Лусиано Гонду — 22 матча, 2 гола и 2 голевые передачи. В 14 матчах Российской Премьер-Лиги Гонду не отметился ни одним результативным действием.
"Зенит" после 18 туров с 39 очками располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, ЦСКА с 36 очками идет на четвертой позиции.