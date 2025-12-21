Матчи Скрыть

"Полный бред". Корнеев прокомментировал возможный обмен Дивеева на Гонду

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда петербуржцев Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
- ЦСКА хочет обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из "Зенита"? Как по мне, так это полный бред. Честно, не понимаю, откуда вообще берется вот такая информация. Это же чистый бред. На мой взгляд, это вообще невыполнимая история. Как можно отдать одного из лучших защитников России в обмен на иностранца?

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА и петербургский "Зенит" обсуждают возможный обмен центрального защитника сборной России Игоря Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду.

В этом сезоне 26-летний Дивеев провел за "армейцев" 19 матчей и забил три мяча. 24-летний Гонду принял участие в 22 играх за сине-бело-голубых во всех турнирах, провел на поле суммарно 769 минут, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"

