"У меня нет логичного объяснения". Непомнящий - о возможном обмене Дивеева на Гонду

"Для меня это непонятный переход. Да, ЦСКА необходим нападающий, но чтобы отказываться от Дивеева? Сомневаюсь. У меня нет логичного объяснения этому", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что московский ЦСКА и петербургский "Зенит" могут совершить сделку, по условиям которой состав сине-бело-голубых пополнит центральный защитник Игорь Дивеев, а в обратном направлении проследует аргентинский форвард Лусиано Гонду.
В этом сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах за красно-синих во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами.
