Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

"У меня нет логичного объяснения". Непомнящий - о возможном обмене Дивеева на Гонду

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
"Для меня это непонятный переход. Да, ЦСКА необходим нападающий, но чтобы отказываться от Дивеева? Сомневаюсь. У меня нет логичного объяснения этому", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что московский ЦСКА и петербургский "Зенит" могут совершить сделку, по условиям которой состав сине-бело-голубых пополнит центральный защитник Игорь Дивеев, а в обратном направлении проследует аргентинский форвард Лусиано Гонду.

В этом сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах за красно-синих во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами.

