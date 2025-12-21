Матчи Скрыть

В махачкалинском "Динамо" рассказали, как зимой в команде может поменяться линия нападения

Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов поделился мнением о нападающих команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Нападающий — это игрок, который сильно зависит от остальных, от стиля игры. Согласен, у нас немного голов, но поработаем на сборах и, надеюсь, покажем хороший результат. По крайней мере, с точки зрения очков. Без главного тренера рано говорить о том, как может поменяться линия нападения. Мы все время работаем на трансферном рынке, но без главного тренера никаких решений мы принимать не можем.

Осеннюю часть сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" завершило на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков в 18 прошедших турах и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России. Махачкалинцы одержали в текущем первенстве три победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели девять поражений. В первой части сезона "Динамо" забило всего 8 мячей, что является худшим результатом лиги на данный момент.

Источник: "СЭ"

