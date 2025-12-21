Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов поставил на первое место атакующего полузащитника своей команды Алексея Батракова.
Также в пятерку лучших игроков года в РПЛ по мнению российского специалиста вошли: нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян и вингер "Зенита" Максим Глушенков.
В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матче за "железнодорожников" во всех турнирах.
Источник: "СЭ"
Галактионов выбрал лучшего футболиста года в РПЛ
Фото: РПЛ