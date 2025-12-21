Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Галактионов выбрал лучшего футболиста года в РПЛ

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов назвал лучшего игрока чемпионата России по итогам года.
Фото: РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов поставил на первое место атакующего полузащитника своей команды Алексея Батракова.

Также в пятерку лучших игроков года в РПЛ по мнению российского специалиста вошли: нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян и вингер "Зенита" Максим Глушенков.

В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матче за "железнодорожников" во всех турнирах.

Источник: "СЭ"

