Опрос:

Новости партнеров

Глава ФНЛ: Мутко обещал посодействовать в решении проблем "Луча-Энергии"

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов высказался по поводу ситуации в клубе "Луч-Энергия", испытывающем финансовые проблемы.

"Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с "Химками", — это не совсем правильный поступок. Но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому по-человечески я их понять могу. О проблемах "Луча" знаю не понаслышке. В течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.

Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим.) я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Ефремов Мутко Луч-Энергия
Сегодня, 09:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.