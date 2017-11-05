Глава ФНЛ: Мутко обещал посодействовать в решении проблем "Луча-Энергии"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:40
Максим Калиниченко: ЦСКА нужно выигрывать у "Локомотива", чтобы цепляться за лигочемпионские места (1)
Максим Калиниченко: ЦСКА нужно выигрывать у "Локомотива", чтобы цепляться за лигочемпионские места (1)
Вчера, 23:45
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Вчера, 23:25
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" (1)
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" (1)
Вчера, 23:10
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:09
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Вчера, 23:04
Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Вчера, 22:38
Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом
Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом
Вчера, 22:02
Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу
Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу
Вчера, 21:26
Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
Вчера, 21:20
Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином" (10)
Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином" (10)
Вчера, 21:20
Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты
Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты
Вчера, 20:55
"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
Вчера, 20:33
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
Вчера, 20:20
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Вчера, 20:15
Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа (видео)
Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа (видео)
Вчера, 19:43
Мамаев снова получил повреждение (2)
Мамаев снова получил повреждение (2)
Вчера, 19:34
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита» (видео)
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита» (видео)
Вчера, 19:03
Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру
Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру
Вчера, 18:58
"Кубань" поделила очки с "Волгарем"
"Кубань" поделила очки с "Волгарем"
Вчера, 18:44
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным! (3)
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным! (3)
Вчера, 18:24
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль (19)
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль (19)
Глава ФНЛ: Мутко обещал посодействовать в решении проблем "Луча-Энергии"
Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов высказался по поводу ситуации в клубе "Луч-Энергия", испытывающем финансовые проблемы.
"Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с "Химками", — это не совсем правильный поступок. Но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому по-человечески я их понять могу. О проблемах "Луча" знаю не понаслышке. В течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.
Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим.) я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с "Химками", — это не совсем правильный поступок. Но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому по-человечески я их понять могу. О проблемах "Луча" знаю не понаслышке. В течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.
Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим.) я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.