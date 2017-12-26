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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Григорян: в "Луче" настраиваюсь на серьезную и долгую работу, но не все зависит только от меня
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Александр Григорян: в "Луче" настраиваюсь на серьезную и долгую работу, но не все зависит только от меня
Новый главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян надеется, что ему удастся задержаться на посту наставника команды.
"В последние годы удается добиваться определенных результатов – решения тех задач, которые ставит клуб. И я уже в том возрасте, когда пора реализовывать свои знания и умения. В своей профессии нужно больше прогрессировать. Хотя не каждый так легко сможет подняться в премьер-лигу и чувствовать себя там психологически уверенно, потом опуститься во вторую лигу – и там чувствовать себя так же. В "Луче" настраиваюсь на серьезную и долгую работу, но не все зависит только от меня. Многие болельщики склонны считать меня ветреным человеком, который сам себе выбирает клубы и переходит с одной работы на другую, но это не так. Во многом эти факторы не зависят от меня", - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
"В последние годы удается добиваться определенных результатов – решения тех задач, которые ставит клуб. И я уже в том возрасте, когда пора реализовывать свои знания и умения. В своей профессии нужно больше прогрессировать. Хотя не каждый так легко сможет подняться в премьер-лигу и чувствовать себя там психологически уверенно, потом опуститься во вторую лигу – и там чувствовать себя так же. В "Луче" настраиваюсь на серьезную и долгую работу, но не все зависит только от меня. Многие болельщики склонны считать меня ветреным человеком, который сам себе выбирает клубы и переходит с одной работы на другую, но это не так. Во многом эти факторы не зависят от меня", - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
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