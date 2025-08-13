Матчи Скрыть

Игрок "Балтики": Талалаев — большой тренер. Он может спокойно тренировать "Спартак"

Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал слухи о возможном переходе главного тренера Андрея Талалаева в «Спартак».
Фото: ФК "Балтика"
«Я думаю, вы сами видите, как мы играем, как мы стартовали. И, конечно, он – большой тренер. Я считаю, что он может спокойно тренировать и такие большие команды! Не хочется его отпускать? Не могу на такой вопрос ответить, это не ко мне. Лучшие качества? Он – большой мотиватор! Речи в раздевалке или персонального общения не было, но каждую игру он мотивирует по-разному, дает наставления как индивидуально, так и всей команде», — заявил Петров «Совспорту».

Андрей Талалаев занимает пост главного тренера «Балтики» с сентября 2024 года. С первой попытки он смог вернуть калининградскую команду в РПЛ, выиграв золотые медали в Первой лиге.

Всего под его руководством команда провела 35 матчей, в которых добилась 20 побед, 10 раз сыграла вничью и 5 раз проиграла.

После четырех туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 8 очков.

