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Президент "Анжи": начнем все с чистого листа

Глава махачкалинского клуба Осман Кадиев рассказал о планах на будущий сезон.

"Очень желательно, чтобы "Анжи" играл в премьер-лиге, и я постараюсь добиться этого. Это жизнь, это футбол. Я вчера сказал команде, что два дня отосплюсь, и мы начнем все с чистого личта. Команда будет жить – это я вам гарантирую", – цитирует Кадиева ТАСС

Напомним, "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, а в стыковых матчах клуб проиграл "Енисею" по сумме двух встреч (0:3 в гостях, 4:3 дома). Таким образом, следующий сезон команда проведет в ФНЛ.
Теги: Анжи
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