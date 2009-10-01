Все 5 клубов, занявшие последние места в ФНЛ в прошедшем сезоне, останутся в лиге

По итогам сезона 2017/18 ФНЛ должны были покинуть пять клубов.Последние места заняли "Факел", "Тюмень", "Луч-Энергия", "Ротор" и "Зенит-2". Но по итогам лицензирования РФС реально не вылетел никто."Зенит-2" занял 16-е место из 20, но сохранил прописку в ФНЛ, так как ни одна команда-участница зоны "Восток" ПФЛ сезона 2017/2018 не подала заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.Волгоградский "Ротор" занял 17-е место, но сохранил прописку благодаря переезду московского "Арарата", победившего в зоне "Центр", в чемпионат Армении."Луч-Энергия" (Владивосток) стал 18-м, но сохранил прописку в связи с отказом от участия в ФНЛ "Волгаря". Спонсировавший астраханцев "Газпром" прекращает финансирование клуба."Тюмень" заняла 19-е место и сохранила прописку в связи с неполучением "Тосно" лицензии РФС.А "Факел" (Воронеж) вообще финишировал 20-м, но его спасло банкротство "Кубани".