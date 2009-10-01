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Все 5 клубов, занявшие последние места в ФНЛ в прошедшем сезоне, останутся в лиге

По итогам сезона 2017/18 ФНЛ должны были покинуть пять клубов.

Последние места заняли "Факел", "Тюмень", "Луч-Энергия", "Ротор" и "Зенит-2". Но по итогам лицензирования РФС реально не вылетел никто.

"Зенит-2" занял 16-е место из 20, но сохранил прописку в ФНЛ, так как ни одна команда-участница зоны "Восток" ПФЛ сезона 2017/2018 не подала заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.

Волгоградский "Ротор" занял 17-е место, но сохранил прописку благодаря переезду московского "Арарата", победившего в зоне "Центр", в чемпионат Армении.

"Луч-Энергия" (Владивосток) стал 18-м, но сохранил прописку в связи с отказом от участия в ФНЛ "Волгаря". Спонсировавший астраханцев "Газпром" прекращает финансирование клуба.

"Тюмень" заняла 19-е место и сохранила прописку в связи с неполучением "Тосно" лицензии РФС.

А "Факел" (Воронеж) вообще финишировал 20-м, но его спасло банкротство "Кубани".
Теги: ФНЛ
Сегодня, 09:33
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(3)
№8 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
катится....он уже в жопе давно, потому что все завязано не на спортивном принципе а на распиле бюджетных денег ....и не надо тут про спонсорство "частных" компаний, тот же Газпром вычитает все эти спонсорские деньги из налогооблагаемой базы с которой он платит налоги и дивиденты в бюджет, т.е. по сути тратит бюджетные деньги.


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№7 Написал: 120220 (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Урал»
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ, ПРОСТО УЖАС. СПОРТ В ЖОПУ КАТИТСЯ.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 10:53) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
закрытая лига, на уровне НБА и НХЛ


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Футбол будут играть не те кто могут, а у того, у кого есть деньги. Может сразу и не начинать чемпионат, а расположить команды в итоговой таблице согласно бюджета?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:43) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: bymer
а вторые команды ПФЛ? че за бред

Можно подумать, что у вторых команд дела обстоят лучше, чем у первых...

Цитата: nedva
Спортивный принцип у нас отсутствует полностью.

О каком спортивном принципе можно говорить, если бюджеты клубов РФПЛ могут отличаться на порядок...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: bymer
а вторые команды ПФЛ? че за бред

регламент ФНЛ читать надо. года 2-3 назад изменили. Теперь 16, 17 и т.д. команды остаются, а не 2 и 3 и т.д. из зон ПФЛ


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спортивный принцип у нас отсутствует полностью.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57) #
  • +7
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Болеет за:
«Зенит»
а вторые команды ПФЛ? че за бред
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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