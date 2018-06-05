Официально: питерское "Динамо" переехало в Сочи

Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко заявил, что клуб переехал в Сочи и будет теперь играть на стадионе "Фишт", который был построен к Олимпиаде-2014, но ближайшим летом примет матчи чемпионата мира по футболу.– Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально, – сказал Рубашко.– Дайте два-три дня, и мы все объявим.С большой долей вероятности, клуб будет называться ФК "Сочи". В этом городе, напомним, уже есть хоккейный клуб, который носит одноименное с городом название.В минувшем сезоне "Динамо" заняло шестое место в ФНЛ.