Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26676
|Мировые трансферы
|330
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119535
|Курилка
|1534
|Политика и события в стране и мире
|4294
|Отдых в Крыму.
|191
|Mузыка
|5721
|Зенит
|104676
Новости партнеров
Лента новостей:
09:27
Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции (17)
Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции (17)
09:07
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Официально: питерское "Динамо" переехало в Сочи
Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко заявил, что клуб переехал в Сочи и будет теперь играть на стадионе "Фишт", который был построен к Олимпиаде-2014, но ближайшим летом примет матчи чемпионата мира по футболу.
– Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально, – сказал Рубашко.
– Под каким названием будете там играть?
– Дайте два-три дня, и мы все объявим.
С большой долей вероятности, клуб будет называться ФК "Сочи". В этом городе, напомним, уже есть хоккейный клуб, который носит одноименное с городом название.
В минувшем сезоне "Динамо" заняло шестое место в ФНЛ.
"Спорт-Экспресс"
– Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально, – сказал Рубашко.
– Под каким названием будете там играть?
– Дайте два-три дня, и мы все объявим.
С большой долей вероятности, клуб будет называться ФК "Сочи". В этом городе, напомним, уже есть хоккейный клуб, который носит одноименное с городом название.
В минувшем сезоне "Динамо" заняло шестое место в ФНЛ.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.