Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26676
Мировые трансферы 330
Ситуация на юго-востоке Украины 119535
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5721
Зенит 104676

Новости партнеров

Официально: питерское "Динамо" переехало в Сочи

Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко заявил, что клуб переехал в Сочи и будет теперь играть на стадионе "Фишт", который был построен к Олимпиаде-2014, но ближайшим летом примет матчи чемпионата мира по футболу.

– Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально, – сказал Рубашко.

– Под каким названием будете там играть?

– Дайте два-три дня, и мы все объявим.

С большой долей вероятности, клуб будет называться ФК "Сочи". В этом городе, напомним, уже есть хоккейный клуб, который носит одноименное с городом название.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло шестое место в ФНЛ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 17:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Кто в курсе? За чей счёт это новообразование?
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Белогорье Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё пропал любимый город-курорт на черноморском побережье Кавказа:( к чему питерское дерьмо не притронется ,всюду только вонь и клоака:(((
Регистрация: 9.01.2018 [жалоба]
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
И скоро будет в вышке


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
ну... такое себе
имхо, было бы логичнее, если бы название осталось "Динамо" г.Сочи

а так очень грубая попытка "пересаживания"
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.