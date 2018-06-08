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Владелец "Торпедо": команда-лифт – это не наш путь

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами по развитию московского клуба.

– Когда вы выйдете в РФПЛ, не будете командой-лифтом?

– Команда-лифт – это точно не наша история.

– Если в ближайшие 3-4 года "Торпедо" не пробьется в премьер-лигу, вы откажетесь от этого проекта?

– Нет.

– То есть будете с клубом до конца?

– Да. Мы взяли девелоперский проект, должны построить инфраструктуру. Но мы же не будем строить ее в воздух, правильно? Команда под названием "Торпедо" должна играть на этом стадионе. И, безусловно, она должна побеждать, в этом есть суть спорта, но мы не хотим обманывать – ни болельщиков, ни себя, то есть будем постепенно ставить перед клубом высокие задачи. Я понимаю, что вам нужен заголовок – чтобы я сказал: "Через пять лет "Торпедо" выиграет Лигу чемпионов".

– Класс! Мы согласны!

– Но вот так я точно не скажу. Но могу отметить, что в футболе столкнулся с хорошим и светлым. И от того, что происходит, получаю удовольствие, – сказал Авдеев.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:40
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