Владелец "Торпедо": команда-лифт – это не наш путь

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами по развитию московского клуба.– Команда-лифт – это точно не наша история.– Нет.– Да. Мы взяли девелоперский проект, должны построить инфраструктуру. Но мы же не будем строить ее в воздух, правильно? Команда под названием "Торпедо" должна играть на этом стадионе. И, безусловно, она должна побеждать, в этом есть суть спорта, но мы не хотим обманывать – ни болельщиков, ни себя, то есть будем постепенно ставить перед клубом высокие задачи. Я понимаю, что вам нужен заголовок – чтобы я сказал: "Через пять лет "Торпедо" выиграет Лигу чемпионов".– Но вот так я точно не скажу. Но могу отметить, что в футболе столкнулся с хорошим и светлым. И от того, что происходит, получаю удовольствие, – сказал Авдеев.