В Санкт-Петербурге произошла рокировка тренеров: Горшков возглавил "Зенит-2", Зырянов – молодежку "Зенита"

Главный тренер молодежной команды "Зенита" Александр Горшков назначен на аналогичный пост в "Зените-2".В свою очередь новым главным тренером молодежки "Зенита" стал Константин Зырянов, возглавлявший ранее "Зенит-2".В прошлом сезоне "Зенит-2" занял в ФНЛ 16-е место, а молодежка сине-бело-голубых финишировала в первенстве России шестой.