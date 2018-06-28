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В Санкт-Петербурге произошла рокировка тренеров: Горшков возглавил "Зенит-2", Зырянов – молодежку "Зенита"

Главный тренер молодежной команды "Зенита" Александр Горшков назначен на аналогичный пост в "Зените-2".

В свою очередь новым главным тренером молодежки "Зенита" стал Константин Зырянов, возглавлявший ранее "Зенит-2".

В прошлом сезоне "Зенит-2" занял в ФНЛ 16-е место, а молодежка сине-бело-голубых финишировала в первенстве России шестой.

Официальный сайт "Зенита-2"
Теги: Зырянов Горшков Зенит-2
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