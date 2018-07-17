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Президент "Армавира": "СКА-Хабаровск" должно быть засчитано техническое поражение

Президент "Армавира" Валентин Климко объяснил, почему клуб подал протест на результат матча 1-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск" - "Армавир" (3:0).

- Мы подали протест на результат матча со "СКА-Хабаровск" (0:3), - заявил Климко. - Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона 2017/18 в матче "Арарат" - "Зоркий". Он должен был пропускать следующий матч - против "Армавира".

- Какое должно последовать наказание?

- Результат должен быть аннулирован и "СКА-Хабаровску" должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Армавир СКА-Хабаровск
Вчера, 23:30
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:48) #
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Надо было выигрывать.а то что слюни сейчас распускают,это удел слабых.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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