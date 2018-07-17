Президент "Армавира": "СКА-Хабаровск" должно быть засчитано техническое поражение

Президент "Армавира" Валентин Климко объяснил, почему клуб подал протест на результат матча 1-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск" - "Армавир" (3:0).- Мы подали протест на результат матча со "СКА-Хабаровск" (0:3), - заявил Климко. - Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона 2017/18 в матче "Арарат" - "Зоркий". Он должен был пропускать следующий матч - против "Армавира".- Результат должен быть аннулирован и "СКА-Хабаровску" должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3.