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"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока
Московское "Торпедо" выступило с заявлением относительно ситуации с защитником Эрвингом Ботака-Иобома.
19-летний темнокожий воспитанник клуба был представлен в качестве игрока, однако позже фанаты из группировки "Запад-5" выступили с протестами.
"От лица руководства ФК "Торпедо Москва", команды и клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвинга Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика «Торпедо» в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков.
В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб.
Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.
Эрвинг – воспитанник футбольного клуба "Торпедо", был приглашенным футболистом, находившимся на просмотре в межсезонье. Его игровые качества соответствовали требованиям клуба. Ботаке предложили подписать контракт, переход должен был состояться бесплатно.
Однако 17 июля 2018 года мы получили письмо от предыдущего клуба игрока с предупреждением о необходимости выплаты компенсации.
В соответствии с политикой клуба, которая не предполагает выплату за трансферы, переход не состоялся. Никаких других оснований отказаться от услуг футболиста не было", — говорится в заявлении "Торпедо".
Официальный сайт "Торпедо"
19-летний темнокожий воспитанник клуба был представлен в качестве игрока, однако позже фанаты из группировки "Запад-5" выступили с протестами.
"От лица руководства ФК "Торпедо Москва", команды и клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвинга Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика «Торпедо» в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков.
В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб.
Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.
Эрвинг – воспитанник футбольного клуба "Торпедо", был приглашенным футболистом, находившимся на просмотре в межсезонье. Его игровые качества соответствовали требованиям клуба. Ботаке предложили подписать контракт, переход должен был состояться бесплатно.
Однако 17 июля 2018 года мы получили письмо от предыдущего клуба игрока с предупреждением о необходимости выплаты компенсации.
В соответствии с политикой клуба, которая не предполагает выплату за трансферы, переход не состоялся. Никаких других оснований отказаться от услуг футболиста не было", — говорится в заявлении "Торпедо".
Официальный сайт "Торпедо"
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