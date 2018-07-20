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"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока

Московское "Торпедо" выступило с заявлением относительно ситуации с защитником Эрвингом Ботака-Иобома.

19-летний темнокожий воспитанник клуба был представлен в качестве игрока, однако позже фанаты из группировки "Запад-5" выступили с протестами.

"От лица руководства ФК "Торпедо Москва", команды и клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвинга Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика «Торпедо» в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков.

В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб.

Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.

Эрвинг – воспитанник футбольного клуба "Торпедо", был приглашенным футболистом, находившимся на просмотре в межсезонье. Его игровые качества соответствовали требованиям клуба. Ботаке предложили подписать контракт, переход должен был состояться бесплатно.

Однако 17 июля 2018 года мы получили письмо от предыдущего клуба игрока с предупреждением о необходимости выплаты компенсации.

В соответствии с политикой клуба, которая не предполагает выплату за трансферы, переход не состоялся. Никаких других оснований отказаться от услуг футболиста не было", — говорится в заявлении "Торпедо".

Официальный сайт "Торпедо"
Теги: Торпедо
Сегодня, 13:29
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(2)
№3 Написал: Хоббит (Сегодня, 13:54) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Болел-то всетки переклинило. Придурки. Еще не хватало впередозадые запитерские заморочки тащить на стрелковку! Скоро фаеры в жопу вкручивать начнете...


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
1,5 ляма для ПФЛ неподъемная сумма


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Во как, значит они хотят получать всех игроков бесплатно, хорошая политика и экономная, а интересно, те которые к ним приходят и которые там у них есть в наличии, мяч пинают тоже бесплатно?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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