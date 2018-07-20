"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока

Московское "Торпедо" выступило с заявлением относительно ситуации с защитником Эрвингом Ботака-Иобома.19-летний темнокожий воспитанник клуба был представлен в качестве игрока, однако позже фанаты из группировки "Запад-5" выступили с протестами."От лица руководства ФК "Торпедо Москва", команды и клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвинга Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика «Торпедо» в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков.В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб.Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.Эрвинг – воспитанник футбольного клуба "Торпедо", был приглашенным футболистом, находившимся на просмотре в межсезонье. Его игровые качества соответствовали требованиям клуба. Ботаке предложили подписать контракт, переход должен был состояться бесплатно.Однако 17 июля 2018 года мы получили письмо от предыдущего клуба игрока с предупреждением о необходимости выплаты компенсации.В соответствии с политикой клуба, которая не предполагает выплату за трансферы, переход не состоялся. Никаких других оснований отказаться от услуг футболиста не было", — говорится в заявлении "Торпедо".