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Президент "Армавира": без поддержки государства клубы не потянут стадионы, построенные к ЧМ-2018

Президент "Армавира" Валентин Климко рассказал, с какими сложностями сталкиваются частные клубы в России.

"Надо создавать климат для привлечения инвестиций в футбол. Приведу вам яркий пример. Мы хотим построить новый стадион, детскую академию, тренировочную базу. Земля – проблема, коммуникации – проблема. В футбол вкладывают деньги только те люди, которые действительно его любят.

Для частного инвестора схема получается следующая. Сначала купи или возьми в долгосрочную аренду землю, которую найти не так просто, и стоит она сумасшедших денег. Это занимает не месяц и даже не год. Далее к этой земле проведи коммуникации, закажи проект, согласуй его, построй, сдай в эксплуатацию, а потом еще и плати за все это налоги. Стадион, база, детская футбольная школа – это не завод, не фабрика, не магазин, не рынок, прибыли они приносить не будут.

Мы читаем в прессе о том, что новые стадионы, построенные государством к чемпионату мира, хотят использовать профессиональные клубы. Однако они настолько затратны в эксплуатации, что без поддержки все того же государства клубы не могут их потянуть. Мы же собираемся строить это на собственные деньги, не привлекая государственные, и за все это должны потом платить налоги.

При этом не стоит забывать: расходная часть на содержание всего того, о чем я говорю, очень велика. В чем? Представьте, что каждый день после тренировки должны искупаться 900 и более детей, воду для душа нужно как минимум нагреть. Необходимо поливать футбольное поле, обслуживать его, купить технику, с помощью которой будет это осуществляться. В вечернее время необходимо включить мачты освещения, оплатить электроэнергию. И это я перечислил только малую часть того, на что тратятся деньги при содержании объектов, о которых идет речь. Не стоит забывать, что строительство базы, академии, стадиона – это еще и рабочие места… Одним словом, хочу попросить чиновников обратить внимание на создание инвестиционного климата для людей, которые хотят вкладывать собственные деньги в футбол", - цитирует Климко Sportbox.ru.
Теги: Армавир
Вчера, 23:24
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