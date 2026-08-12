Мостовой: Даку забивал в "Рубине" 10 за сезон, а в "Спартаке" будет еще больше

- В Даку, конечно, верю. Он в "Рубине" десять за сезон забивал, здесь еще больше забьет.
Другое дело, куда [Манфреда] Угальде девать. Он ведь тоже играть хочет. Даку для него — мотивация? Угальде был уже мотивирован, когда контракт подписал, - приводит слова Мостового ТАСС.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Форвард дебютировал за красно-белых в матче 3 тура чемпионата России, выйдя на замену во встрече с "Краснодаром". Результативными действиями албанский нападающий не отметился.
После трех сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.