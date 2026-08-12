Камоцци: Станкович сбился с пути - у него было все, чтобы стать хорошим тренером

- Думаю, что после хорошего старта несколько лет назад, особенно в "Црвене звезде", Станкович немного сбился с пути.
Очень жаль, потому что у него были все качества, чтобы стать хорошим тренером, - приводит слова Камоцци Metaratings.
Вчера, 11 августа, "Црвена Звезда" уступила "Хапоэлю" Беэр-Шева в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Сообщалось, что после этого матча Деян Станкович отправился в отставку с поста главного тренера сербского клуба. Специалист возглавляет команду с декабря прошлого года.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Станкович был главным тренером московского "Спартака", также он работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".