Радимов: "Спартак" зависит от Барко, как и Аргентина от Месси

- Понятно, что это не лучший матч Барко, травма, но "Краснодар" выглядел очень мощно.
Зависит ли "Спартак" от Барко? Я думаю, что любая команда, в которой есть лидер, от него зависит. Ну, зависит Аргентина от Месси? Конечно, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 77 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют аргентинские клубы, и Барко не против вернуться в Южную Америку.
Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт Барко с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что столичный клуб достиг соглашения с футболистом по новому соглашению и о нем будет объявлено в ближайшее время.